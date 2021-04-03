ОПЕК+ нарастит добычу нефти на фоне ухудшения прогнозов

Москва, 3 апреля. Организация будет плавно увеличивать добычу на 2,1 млн баррелей в сутки до августа 2021 года. Об этом договорились министры стран — экспортеров нефти ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи.

Решение было поддержано представителями большинства стран, сообщили собеседники ТАСС из числа высокопоставленных чиновников в альянсе. По мнению экспертов, озвученные меры помогут поддержать цены на нефть и избежать их пиковых значений в летний период.

Спрос на нефть восстанавливается не так хорошо, как предполагалось ранее, следует из данных регулятора. Так, прогноз по росту спроса в текущем году был понижен с 5,9 млн до 5,6 млн баррелей в сутки. Оценка дефицита предложения нефти на 2021 год также была пересмотрена с 1,2 млн до 0,8 млн баррелей.

По итогам заседания 4 марта в ОПЕК+ приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации. Исключение сделано для РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Правительство РФ разработает дополнительные меры, чтобы уменьшить влияние мировых цен и прочих факторов на внутреннюю стоимость бензина, сообщает INFOX. Как уточнили в Минэнерго, в числе инструментов — корректирование демпфера и субсидирование поставок бензина в ДФО.