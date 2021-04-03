Президент Турции назначил нового посла в Баку

Анкара, 3 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении нового посла в Азербайджане. Документ опубликовали местные СМИ.

Турецкий президент утвердил экс-депутата Джахита Бахчы на должность диппредставителя в Азербайджане. СМИ сообщают, что дипломат поблагодарил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу за поддержку. Кроме того, представитель Анкары уже прибыл в Баку.

Соответствующую должность ранее занимал Эркан Озорал. Он был назначен послом в 2016 году.

Ранее стало известно, что Анкара продолжает обучать военнослужащих Азербайджана. Подготовка солдатов проходит в учебно-тренировочном центре по борьбе с терроризмом в турецком городе Ыспарта.