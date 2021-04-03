Мощный пожар охватил производственное здание в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сотрудники МЧС были срочно стянуты в поселок Янино-1. В районе Шоссейной улицы произошел сильный пожар, сообщил источник ФАН.

Прибывшие огнеборцы установили, что горит одноэтажное деревянное здание площадью 1050 кв. м, крытое металлом. Пожарные локализовали возгорание. Его площадь составила 900 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, в здании производилась мебель.

В здании бывшего общежития в Петербурге произошел пожар. Огнеборцам пришлось эвакуировать 12 человек, никто не пострадал, сообщал ФАН.