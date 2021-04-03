Клименко заявил, что кто-то начал крупную пиар-кампанию видеохостинга Rutube

Известный российский деятель IT-индустрии Герман Клименко заявил ФАН, что кто-то явно подстраивается под потенциальную историю видеохостингов Rutube и YouTube.

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам развития интернета в эксклюзивном интервью рассказал, что пока эти попытки больше похожи на пиар-кампанию, поэтому какие-либо выводы делать еще рано.

Клименко предположил, что для конкуренции Rutube с YouTube отечественному сервису надо предложить потенциальным блогерам то, что обеспечит всеобщий интерес к нашему видеохостингу.

«Дискуссии о том, какие перспективы у Rutube и YouTube, уже идут, — отметил собеседник ФАН. — У YouTube есть наработанная техника — платформа делает выплаты блогерам. Может быть, какие-то соображения в данном направлении есть и у Rutube. Но мы этого еще не знаем».

По словам Клименко, здесь тоже должна быть заявлена аналогичная программа, а также история с верификацией трафика.

«Речь идет о работе с накруткой трафика, чтобы люди доверяли тому, что происходит, — пояснил эксперт. — Эта возможность всегда есть, но что в итоге получится… Возможно, идея о возрождении российского видеохостинга связана с блокировкой крупных СМИ на платформе YouTube. Обычно эти каналы как минимум цензурируют, а чаще — блокируют навсегда».

Ранее стало известно, что в третьем квартале текущего года запланирован перезапуск мобильного приложения видеоплатформы Rutube. Специалисты намерены доработать функции управления контентом.

На данный момент библиотека отечественной платформы насчитывает более 3 млн видео. Многие эксперты считают, что Rutube может стать отличной альтернативой сервису YouTube.

Отметим, накануне в Rutube объявили о перезапуске своей платформы, о чем следует из пресс-релиза, попавшего в распоряжение российских средств массовой информации.