«Постаревший» Шаляпин удивил фанатов своей худобой и морщинами

Москва, 3 апреля. Певец Прохор Шаляпин похвастался перед фанатами обновкой, но вместо комплиментов получил негативные сообщения с критикой из-за морщин, худобы и белоснежной улыбки.

Шаляпин рассказал поклонникам в Instagram о сшитом специально для него анораке, который, по словам исполнителя, идеален для весенней непредсказуемой погоды. На опубликованном селфи финалист шестого сезона проекта «Фабрика звезд» улыбается перед камерой.

Подписчиков артиста смутил его внешний вид. Многие отметили, как резко «постарел» 37-летний Шаляпин. Исполнитель получил немало неприятных комментариев.

«Вы были таким красивым, а сейчас что с лицом? Почему так много морщин?»; «Ну и морщины!.. Мужские!..»; «С возрастом все меняется…»; «Очень похудел»; «Зубки вставные, парик, но все равно хорош», — написали интернет-пользователи.

Шаляпин на днях посетил могилу актрисы Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбище, но не один, а в компании внучки звезды Елены Королевой. Их поведение вызвало удивление у окружающих. Продюсер Андрей Загорский заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что молодые люди явились на мероприятие лишь ради пиара и превратили его в цирк.