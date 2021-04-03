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Российский корвет идёт домой через Босфор

Российский корвет идёт домой через Босфор

Стамбул, 3 апреля. Корвет Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» в субботу, 3 апреля, прошел через пролив Босфор из Средиземного моря в Черное. Корабль, с января 2021 года выполнявший специальные задачи в дальней морской зоне и участвовавший в международных учениях в Индийском океане AMAN-2021, направляется в порт приписки.

Судно зашло в пролив со стороны Мраморного моря около 09:00 по Москве. Во время полуторачасового перехода российский корабль сопровождал катер береговой охраны Турции. В настоящее время «Дмитрий Рогачев» вошел в Черное море и держит курс на Новороссийск.

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