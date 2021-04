Российский корвет идёт домой через Босфор

Стамбул, 3 апреля. Корвет Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» в субботу, 3 апреля, прошел через пролив Босфор из Средиземного моря в Черное. Корабль, с января 2021 года выполнявший специальные задачи в дальней морской зоне и участвовавший в международных учениях в Индийском океане AMAN-2021, направляется в порт приписки.

have a nice weekend

Russian Navy's Dmitry Rogachev passed Bosphorus northbounded in this morning. pic.twitter.com/85lMRabVBc