Кикбоксер Александр Липовой впервые после развода добился встречи с сыном

Москва, 3 апреля. Известный кикбоксер Александр Липовой поделился радостным событием — ему удалось наконец увидеться с сыном Демидом. Экс-супруга после развода была категорически против их встреч.

Александр Липовой в 2016 году женился на модели и танцовщице Саше Кабаевой, с которой познакомился через соцсети. В марте 2019 года у пары родился сын Демид. Однако после прибавления в семье отношения между Липовым и Кабаевой стали портиться. Супруги официально развелись в начале этого года. Оказалось, что бывшая жена запретила видеться кикбоксеру с сыном.

Недавно Липовой поделился хорошей новостью на своей странице в Instagram. Он рассказал, что сумел наладить контакт с экс-супругой и впервые за долгое время увиделся с сыном. Кикбоксер также опубликовал совместный снимок с наследником.

«Долгожданная встреча. Чем дольше вместе, тем больше похожи. Самое приятное и радостное событие за последние месяцы. Сбывшаяся мечта. Осталось главную осуществить. Для себя я понял, что в сетях можно не скрывать чувства только к своему сыну и маме. Это единственные люди, которых невозможно никогда разлюбить», — подписал чемпион мира по кикбоксингу.

Подписчики порадовались за спортсмена и отметили, что маленький Демид очень похож на знаменитого отца. У Липового есть еще один наследник от отношений с моделью Аланой Мамаевой, которая сейчас замужем за футболистом Павлом Мамаевым. С матерью первенца спортсмен отношения не поддерживает. Бывшая избранница даже хотела лишить кикбоксера родительских прав.

В семье самой Аланы Мамаевой бушуют страсти. Совсем недавно она обвинила мужа в неверности и заявила в Instagram, что он изменяет ей с испанской девушкой. Однако, судя по новым снимкам в соцсети, девушка смогла простить футболиста.