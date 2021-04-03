Коротченко призвал привлечь Балтфлот РФ к охране «СП-2» после провокаций Польши

Москва, 3 апреля. России необходимо использовать армию для защиты строящегося газопровода «Северный поток — 2» от провокаций со стороны Польши. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что завершающие укладку трубопровода суда подвергаются спланированным и подготовленным провокациям польской стороны с использованием рыболовецких и военных кораблей, подлодок и самолетов. Целью этих действий является препятствование завершению проекта, передает Infox.ru.

Коротченко выразил уверенность, что России необходимо урегулировать эту проблему дипломатическим путем, а в случае невозможности решения данной ситуации принять меры военного характера. По его словам, Москве будет достаточно напомнить Варшаве о наличии российских крылатых ракетах «Калибр», а также привлечь к охране газопровода корабли Балтийского флота ВМФ РФ.

«Нам даже не надо заходить в зону территориальных вод Дании или какой-то другой страны: крылатые ракеты «Калибр» позволяют наносить удары на удалении до 1,5 тысячи километров», — сказал он в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Накануне минобороны Польши заявило, что Варшава не имеет отношения к провокациям против «Северного потока — 2» в Балтийском море. В ведомстве отметили, что польские вооруженные силы соблюдают международное право и «не ведут провокационной деятельности».