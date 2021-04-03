Жители Ялты празднуют 183-ю годовщину со дня основания города

Ялта, 3 апреля. Жители и гости Ялты празднуют 183-ю годовщину со дня основания города. В честь праздника в курорте проходят различные мероприятия для взрослых и детей. Так, например, на набережной Ялты состоялся концерт, на сцене выступили крымские творческие коллективы. На празднике побывал и корреспондент ФАН.

Для маленьких горожан прошли мастер-классы по рисованию, лепке из пластилина и прочие. Также была организована праздничная ярмарка, где можно было приобрести выпечку и напитки.

Известно, что 4 апреля в честь дня основания города в Ялте с 10 до 15 часов пройдет день открытых дверей в музеях — люди смогут бесплатно посетить знаменитые места, дворцы и парковые заповедники. В 12:00 у площади Ленина пройдет флешмоб «Наш город! Наше время! Наше будущее!». Завершатся торжественные мероприятия праздничным салютом, который состоится в акватории ялтинского морского порта в 20:30.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о стоимости вертолетного такси из Симферополя в Ялту.