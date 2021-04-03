Боли в животе и изменения стула названы признаками предракового состояния органов ЖКТ

Москва, 3 апреля. Среди симптомов, которые указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта, значатся вздутия, изменения стула, потеря веса.

Говорить о возможном развитии онкологического заболевания также могут следующие симптомы: частые боли в области живота, отрыжка и нетипичные выделения. Внимание на это обратил онколог и хирург Иван Карасев в социальных сетях. Он также напомнил, что колоректальный рак и рак желудка стали чаще встречаться. При этом болезни трудно диагностировать на ранних стадиях. Поэтому важно обращать внимание на указанные симптомы, и в случае их появления пройти обследование.

«В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка», — заявил медик.

Хирурги из Курска провели уникальную операцию пациентке с раком груди. Доктора вначале вырезали злокачественное новообразование, а затем провели реконструкцию молочных желез.