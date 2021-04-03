Финансовые аналитики предсказывают увеличение объема депозитных вкладов

Москва, 3 апреля. Общий объем депозитных вкладов физических лиц увеличится на 3–5% в 2021 году, об этом говорят банковские аналитики и эксперты финансовых институтов России.

Результаты финансового анализа представило издание «Известия» в своем материале. Предпосылкой для роста является отток средств в 2020 году. Самое значительное увеличение депозитной базы прогнозируют специалисты ПСБ (5–8%) и рейтингового агентства НКР (5–7%).

Механизмом, который обеспечит приток средств в кредитные организации, станет повышение ключевой ставки Центральным банком. Такого мнения придерживается старший аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Он считает, что это поспособствует восстановлению экономики и повышению занятости.

Впрочем, существует и ряд обратных стимулов, которые могут вновь спровоцировать отток денег из банков. Среди них — высокий уровень инфляции, отрицательная доходность по вкладам и налог на проценты по депозитам объемом более миллиона рублей.

Уровень инфляции на апрель 2021 года ранее спрогнозировали финансовые эксперты. По их оценке, показатель подскочит до 5,6%.

Агентство Bloomberg констатировало, что российская экономика уверенно восстанавливается от рецессии на фоне мировой пандемии коронавируса. Во многом этому способствует решение властей не вводить повторный общенациональный карантин. Как передает «ФедералПресс», ВВП России может вернуться к докризисным показателям уже к четвертому кварталу.