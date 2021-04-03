Барановская растрогала фанатов поздравлением дочери Аршавина с днем рождения

Москва, 3 апреля. Телеведущая Юлия Барановская поздравила с днем рождения дочь Яну, которую родила от бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, и показала редкий архивный снимок.

Девочке 3 апреля исполнилось 13 лет. Судя по сообщению Барановской в Instagram, она души не чает в подростке. Телеведущая опубликовала ряд кадров с совместных фотосессий, а также показала, какой была ее дочь вскоре после рождения.

«Моя Яночка, моя девочка, моя сила, мое счастье, моя мудрость, моя душа, мое сердце, моя жизнь, с днем рождения, родная. Я именно о такой дочке всегда мечтала, спасибо тебе за счастье быть твоей мамой», — написала она.

Фанаты, растроганные сообщением Барановской, присоединились к поздравлениям и отметили красоту девочки.

«Юля, вы такая счастливая мама, воспитала таких замечательных деток. Яна в вас сильная, целеустремленная, удачи ей во всем!»; «Самый лучший день в жизни каждой мамы»; «Как приятно на вас смотреть», — откликнулись поклонники.

Барановская растит также двоих сыновей от Аршавина: Артема и Арсения. Футболист не принимает активное участие в их воспитании. За это его не раз критиковали и осуждали. Грубо высказывалась в его адрес, например, музыкальный продюсер Яна Рудковская.