Необычные питомцы: ФАН выяснил, комфортно ли будет жить сурикатам в квартире

Тула, 3 апреля. Экзотичекие животные в городских квартирах в современном мире совсем не редкость. Относительно недавно появилась мода на обитателей африканских степей – сурикатов. Что интересно, во многих странах мира они считаются домашними животными. ФАН узнал – насколько это уместно в российских реалиях, какие условия необходимо соблюдать обладателям этих прекрасных зверьков.

«Минусов, несомненно, больше, чем плюсов. Один из важных моментов – питание. Оно должно быть разнообразным, полноценным и приближенным к природному. Сурикаты едят как фрукты, так и насекомых, и даже мышей. Также в их рацион обязательно должны входить скорпионы», — рассказала ФАН директор тульского областного экзотариума Татьяна Моисеева.

Немаловажную роль играет и климат. Ни для кого не секрет, что частенько в российских квартирах зимой (а во многих регионах зима длится более полугода) холодно, а сурикатам нужны довольно высокие температуры. Они же родом из Африки.

«В холодное время года необходимо устанавливать специальную лампу, чтобы зверек мог в любое время суток погреться. Это один из ключевых моментов», — продолжает Татьяна Сергеевна.

Естественно, животному нужно пространство. Скромных размеров клетка не подойдет, а большой вольер в стандартную квартиру вряд ли уместится.

«В зоопарках и экзотариумах сурикаты содержатся в больших вольерах с песком. Там достаточно места, им есть чем заняться (например, они очень любят копать), условия максимально приближены к реальным. К тому же, это животные стайные. Вы готовы завести несколько таких зверьков?» — говорит директор экзотариума.

Ну а если у вас только один сурикат, то его стаей становитесь вы сами. И не просто стаей, а ее предводителем. Он не отойдет от вас ни на шаг. Такого, как кошку или собаку, не закроешь на целый день. Он будет безумно скучать, переживать. К тому же, своего хозяина-предводителя зверек будет защищать от посторонних. А зубы у них, надо признать, очень острые.

«От стресса и одиночества у зверька может случиться сердечный приступ. Так что, заводя себе такого питомца, готовьтесь проводить с ним 24 часа в сутки. В одиночестве он долго не проживет. Такова его природа», — продолжает Татьяна Сергеевна.

Из несомненных плюсов — общительность суриктов. Они сильно привязываются к человеку. Вывод один: соблюсти все необходимые условия, конечно, можно, но не так-то просто. Ведь главное, чтобы и четвероногим, и двуногим членам семьи было комфортно на территории их совместного жилища. Тут все зависит от человека и от его желания обеспечить своему экзотическому питомцу правильные условия.