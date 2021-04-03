Всероссийский форум по кадровому потенциалу предложили провести в Самарской области

Самара, 3 апреля. Всероссийский форум по кадровому потенциалу может пройти в Самарской области. С соответствующим предложением выступил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Губернатор провел переговоры с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. По итогам встречи они договорились о проведении форума, который будет посвящен развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Точная дата мероприятия пока не назначена, но, по предварительной информации, форум состоится в апреле, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее самарские депутаты предложили компенсировать затраты на семейное обучение. Подобные выплаты существуют в Пензенской и Ульяновской областях.