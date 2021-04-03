Неизвестный бросил гранату в протестующих против Бондаренко и УК «Красная»

Саратов, 3 апреля. Проживающие в домах под управлением УК «Красная» саратовцы вышли с пикетом против депутата областной Саратовской думы Николая Бондаренко.

Неравнодушные активисты провели акцию прямо у офиса компании. Местные жители считают, что именно Бондаренко ответственен за повышение тарифов и некачественное обслуживание их домов. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что управляющая компания «Красная» используется депутатом Сергеем Бондаренко для обогащения членов КПРФ.

Увидев пикет, сотрудник офиса сделал телефонный звонок. Через некоторое время на место проведения акции приехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Водитель не представился и начал оскорблять собравшихся людей. После этого он бросил в толпу пиротехническую гранату и скрылся.

Прокуратура Саратовской области заинтересовалась произошедшим у офиса управляющей компании. Сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к произошедшему. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы, сообщили в ведомстве.

Ранее Бондаренко не раз оказывался в центре скандалов во время заседания областной думы. Так, в декабре у него произошел конфликт с коллегой Иваном Дзюбаном. Во время спора о размере тарифов на капитальный ремонт Дзюбан намекнул на личную заинтересованность Бондаренко, а также упрекнул в том, что у него есть собственная управляющая компания.