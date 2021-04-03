Глава евродипломатии поддержал решение Байдена по Международному уголовному суду

Брюссель, 3 апреля. Отмена санкций США против Международного уголовного суда (МУС) не осталась без внимания в Евросоюзе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал это решение.

Представитель ЕС назвал отмену рестрикций важным шагом для США, подчеркивающим приверженность Вашингтона международному порядку. Об этом говорится в письменном заявлении Борреля.

«МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении жертв самых ужасных преступлений в мире. Отстаивание беспрестанности и независимости МУС имеет решающее значение для его эффективной и отлаженной работы», — считает глава евродипломатии.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 2 апреля отменил указ своего предшественника Дональда Трампа «О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом».

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз объединяют усилия для поиска решений по «косовскому вопросу».