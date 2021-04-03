«Металлоинвест» запустит промышленный туризм на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева

Курск, 3 апреля. Крупная и ведущая компания «Металлоинвест» по производству и поставке железорудной продукции и горячебрикетированного железа планирует запустить промышленный туризм на «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» в Железногорске. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказал управляющий директор производства Антон Захаров.

По его словам, в 2021 году на комбинате будут запущены экскурсионные маршруты, в которые войдут самые впечатляющие производственные объекты.

«Туристы смогут посетить карьер, где разрабатывается крупнейшее в мире месторождение железной руды, увидеть уникальный дробильно-конвейерный комплекс длиной 700 метров и гигантские 240-тонные карьерные самосвалы, а также побывать на производстве железорудных окатышей и ознакомиться с историей Михайловского ГОКа в музее», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Он добавил, что желающие смогут побывать на производстве железорудных окатышей и ознакомиться с историей Михайловского ГОКа в спецмузее. В маршрут также планируется включить аттракцион виртуальной реальности.

«Промышленный туризм придаст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию культурных и экономических партнерств, познакомит людей с передовыми технологиями горно-металлургической отрасли, послужит популяризации рабочих профессий и продвижению принципов «зеленой» металлургии, которым следует «Металлоинвест». Михайловскому ГОКу есть что показать и чем удивить самых искушенных путешественников», — рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Металлоинвеста» Юлия Мазанова.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области для детей-сирот купят 340 квартир за 586 млн рублей. По словам председателя комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяны Сукноваловой, уже заключено 12 госконтрактов на покупку 68 жилых помещений.