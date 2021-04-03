Компании Tesla и Toyota обсуждают создание электрического кроссовера

Сан-Франциско, 3 апреля. Создание новой компактной платформы для электромобилей совместно планируют компании Tesla и Toyota.

Переговоры между американским производителем электрокаров и японской маркой начались еще в прошлом году. Не исключено, что Toyota будет отвечать за разработку самой платформы, а Tesla — за ее электронную часть и программные технологии. Подобное сотрудничество может пойти на пользу обоим брендам: Tesla предложит покупателям бюджетный электромобиль, а Toyota сократит затраты на технологии, отмечают СМИ со ссылкой на источники.

Гендиректор компании Tesla Илон Маск в ходе Battery Day в прошлом году сообщил, что в 2023 году на рынке может появиться новая модель по доступной цене — около 25 тысяч долларов (1,9 млн рублей).

Автодилеры японской компании ранее открыли прием заказов на обновленный седан Camry. Старт открытых продаж запланирован на апрель.

По итогам февраля россияне купили 75 новых электромобилей, и это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «ФедералПресс». Самым популярным в данном сегменте оказался Porsche Taycan, поступивший на российский рынок лишь в январе.