Психолог указала уловку, благодаря которой женщин убеждали выходить замуж за террористов

Профессиональные психологи помогали террористам заманивать на Ближний Восток женщин со всего мира. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что киностудия имени Горького приступила к съемкам документального фильма о 19-летней россиянке, сбежавшей к террористам в Сирию. По словам специалиста, в свое время эта тема была очень острой, похожие случаи происходили по всему миру.

«Девушки, которые ехали выходить замуж за этих людей, не знали, что на самом деле они террористы. Там разрабатывалась целая схема по завлечению женщин. Даже работали достаточно серьезные психологи, чтобы правильно выстроить сети, в которые заманивали жертв», — сообщила собеседница ФАН.

Марианна Абравитова рассказала, кто и почему в первую очередь попадал в поле зрения террористов.

«Ведь что девушкам обещалось — настоящая семья. Каждая нормальная женщина мечтает о создании семьи, рождении детей и хочет, чтобы мужчина взял за нее ответственность. Естественно, [злоумышленники] выходили на тех, которые во многом были обделены мужским вниманием», — пояснила эксперт.

В завершение она указала на специфику уловок преступников в российских реалиях.

«Восточные мужчины в России вообще всегда имели привилегированное положение благодаря умению говорить красивее, нежели славяне. Кроме того, они очень активны в плане ухаживания. Естественно, когда такой мужчина принимался за «обработку» неискушенной девушки или обжигавшейся женщины, да еще, может быть, какие-то деньги присылал, она начинала видеть в нем настоящий идеал», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, как тему расизма могут использовать для троллинга.