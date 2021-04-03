Реформы в экономике повлияли на отношение мирового сообщества к Ливии

Ливия поучаствует в весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Страну представит глава ЦБ Садик аль-Кабир.

В нынешнем году повесткой заседания станет восстановление и устойчивость экономики. Эта сфера в североафриканском государстве претерпела серьезные изменения после вступления в полномочия переходного Правительства национального единства.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему новый орган власти преобразовал финансовую систему Ливии и как теперь страну воспринимает мировое сообщество.

Актуальные вопросы



Ежегодные весенние встречи пройдут в онлайн-формате под руководством директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. На заседания приглашены финансовые чиновники со всего мира.

В рамках переговоров глава ливийского Центробанка обсудит с коллегами поддержание макроэкономики и последствия пандемии коронавируса. Эксперты также рассмотрят перспективы развития глобальных взаимоотношений и обеспечение устойчивых связей между державами.

Для североафриканской страны данные темы более чем актуальны: за последние месяцы она устроила почти полное реформирование финансовой системы. Благодаря кадровым перестановкам удалось избежать несправедливого распределения государственных средств между ведомствами.

Было — стало

До назначения Абд аль-Хамида Дабибы на должность главы нового кабмина всеми финансовыми потоками страны управляло триполитанское Правительство национального согласия (ПНС). Оно руководило Центральным банком, а также министерствами экономики и финансов.

Данная система спровоцировала рост коррупции. Местные СМИ обвиняли бывшего премьер-министра Файеза Сарраджа в незаконном использовании госбюджета, а также спонсорстве переброски иностранных наемников на территорию государства.

Дабиба не повторяет ошибок прошлого с помощью разделения ведомств между тремя регионами страны. В итоге Национальной нефтяной корпорацией стала управлять Киренаика, минфин перешел под руководство Феццана, а за Триполитанией осталось министерство экономики.

Сохранение Садика аль-Кабира на должности главы Центробанка возмутило ливийский парламент. Палата представителей заявила, что не согласует проект госбюджета, пока политик не уйдет в отставку.

Ливийская казна

Основной экономической реформой стало именно изменение распределения государственного бюджета. Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что его общая сумма в 2021 году составит 96,2 млрд динаров (1,5 трлн рублей. — Прим. ФАН).

По информации источников, самая большая статья расходов — социальное обеспечение. Так, на выдачу заработных плат гражданам правительство направит 33,5 млрд, а на субсидии и господдержку — 22 млрд.

Проект представили после публикации скандального отчета Счетной палаты Ливии, которая обличила незаконное использование финансов со стороны триполитанского правительства. Согласно данным ведомства, политики направляли средства на содержание личных автомобилей и охранников, а не на разрешение проблем населения. Всего кабмин Сарраджа присвоил себе 37,4 млн динаров.

Новый план реализации бюджета уже рассмотрели глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и члены аудиторского бюро. Сейчас требуется одобрение документа Палатой представителей.

Мировое одобрение

После вступления в полномочия переходного Правительства национального единства в Ливии возобновилась работа посольств Италии, Франции, Египта, Марокко и других стран. Экспертное сообщество считает, что возвращение дипмиссий связано с установлением дипломатической власти, стабилизацией кризиса и реформированием экономической системы.

Назначение нового исполнительного органа мотивирует другие государства видеть в Триполи надежного партнера. Так, китайский посол Ли Чжигоу подтвердил, что Пекин готов инвестировать и реализовывать взаимовыгодные проекты в Северной Африке.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что нынешнее положение державы — это начало движения в сторону укрепления внешнеполитических связей. По мнению дипломата, для достижения экономической стабильности Ливии необходимо полностью избавиться от пережитков многолетнего кризиса и раздора.