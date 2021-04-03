Политолог рассказал, как грузинская оппозиция пытается нанести урон государству

Тбилиси, 3 апреля. Грузинская оппозиция ведет себя наивно и глупо, пытаясь с помощью провокаций и незаконных митингов прийти к власти. Такое мнение выразил политолог Арчил Сихарулидзе.

Эксперт оценил инцидент с визитом российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси. По его словам, Познера пытались «прогнать» из страны как раз те провокаторы, которых часто видели рядом с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Единственное, что делает оппозиция, — это дестабилизирует страну и вводит ее в хаос, отметил Арчил Сихарулидзе.

«Главная цель политической оппозиции — это просто нанести максимальный урон нашему государству», — считает грузинский политолог.

Ранее Арчил Сихарулидзе заявил, что Грузия потеряет российских туристов после ситуации с Познером. Провокации, устроенные оппозицией, не найдут поддержки ни в грузинском обществе, ни за рубежом.