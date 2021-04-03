Закалка и витамины помогут не простудиться весной

Москва, 3 апреля. Укрепление здоровья и восстановление баланса витаминов в организме позволят избежать весенней простуды, рассказал врач-терапевт Юрий Серебрянский.

Апрель считается лучшим временем, чтобы начать закаляться. Для этого следует обтираться смоченным в холодной воде полотенцем и принимать контрастный душ. Необходимо помнить о здоровом образе жизни в целом. Двигательная активность важна для каждого человека, напомнил врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Поддержать организм и не заболеть весной помогут некоторые микроэлементы. Серебрянский посоветовал принимать витамины D, Е и аскорбиновую кислоту. Отсутствие вредных привычек играет большую роль в укреплении иммунитета. Так, легким курильщиков труднее восстановиться после инфекций.

Ослабление защитных функций организма происходит из-за обострения хронических заболеваний, нарушения витаминного баланса и стресса, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.