«Локомотив» выиграл у «Ротора» в первом после паузы матче РПЛ

Волгоград, 3 апреля. Футболисты московского «Локомотива» добились гостевой победы над «Ротором» в первом матче 24-го тура чемпионата России.

Столичный «Локомотив» продлил победную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до пяти матчей, выиграв у «Ротора» на стадионе «Волгоград Арена». Счет в поединке на 21-й минуте открыл польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Он воспользовался передачей Рифата Жемалетдинова и отправил мяч в дальний угол ворот хозяев. На 79-й минуте забил уже сам Жемалетдинов. Форвард сборной России откликнулся на пас Виталия Лисаковича и установил окончательный счет матча.

Благодаря победе в Волгограде «Локомотив» набрал 43 очка и продолжает занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с 18 баллами в активе располагается на 13-й строчке.