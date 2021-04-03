Мотострелки ЗВО отразили «нападение» диверсантов на учениях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 апреля. Военнослужащие Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа приняли участие в тактических учениях, которые состоялись в Ленинградской области.

В ходе маневров мотострелки провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники по мишеням, имитирующим вертолеты, командные пункты и военную технику условного противника. На втором этапе учений бойцы организовали наблюдательные посты, огневые засады, а также отразили нападение диверсионных групп противника.

«Большое внимание было направлено на индивидуальную подготовку военнослужащих, проведение мероприятий жизнеобеспечения, совершенствование скрытности и маскировки при выполнении боевых задач сложных условиях обстановки», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях были задействованы более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковых подразделений.

Напомним, 29 марта в Псковской области стартовали масштабные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, а также восемь военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Бойцы ВДВ совершили десантирование, после чего провели рейд в тылу условного противника.