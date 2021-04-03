Вместо сноса – элитное жилье: в Балаково спасают образец советского модернизма

Один из символов волжского города Балаково – бывшая гостиница «Чайка». Построенное в 1964 году изящное здание находится в живописном месте и на протяжении многих лет радовало как гостей города, так и местных жителей. К сожалению, гостиница давно не используется по прямому назначению, что привело к разрухе: постройка стремительно ветшает и разрушается. В полуразваленном состоянии находится не только фасад, но и внутренние коммуникации вкупе с отделкой.



На первом этаже расположены магазин и несколько частных помещений, второй-третий этажи пустуют, на четвёртом и пятом живут люди. Бывшие номера переделаны в жилые комнаты с минимальными удобствами. Большая часть жителей – социально неблагополучные люди, зачастую имеющие алкогольную зависимость. За бывшей гостиницей нет даже банального ухода управляющих компаний: коридоры грязные, мусор вывозится нерегулярно, выбитые окна никто не меняет. «Чайка» много лет была бельмом на глазу города, но теперь ситуация близится к разрешению.



Сначала городские власти несколько лет пытались найти зданию нового собственника, но никто не заинтересовался предложением даже после снижения цены. Позже появились планы признать бывшую гостиницу аварийным зданием, которое подлежит сносу. Данная инициатива не встретила понимания в областном центре: архитекторы и градозащитники уверены, что «Чайку» нужно сохранить в качестве образца советского модернизма. Теперь чиновники нашли новое решение, о котором рассказал глава администрации Балаково Александр Соловьев.

«Саратовские архитекторы представили концепцию по реновации бывшей гостиницы «Чайка». За основу реконструкции был взят положительный пример московского Дома Наркомфина — одного из ключевых памятников жилой архитектуры конструктивизма, «опытного дома переходного типа». Аналогично ему, концепт реставрации «Чайки» подразумевает преобразование здания и изменения его назначения в жилой элитный комплекс с сохранением прежнего фасада, вида и облика здания при полной внутренней перепланировке. В ходе встречи также были рассмотрены предложения инвестиционной составляющей, поступившие как от саратовских коллег, так и от балаковских членов рабочей группы», — написал Соловьев в Instagram.

Жители близлежащих домов с нетерпением ждут решения проблемы «Чайки». Большая часть балаковцев считает, что бывшая гостиница давно стала рассадником антисанитарии и даже «притоном».

«Это не гостиница, а катастрофа городская. Портит нам красивейший район, на самом деле. Около нее все время ошиваются подозрительные личности с запахом перегара: настоящий притон, а не жилое здание. Его жильцам плевать на всех остальных, они постоянно мусор выкидывают прямо из окон. Мою соседку не так давно чуть не убили брошенной бутылкой, кто-то так пошутил видимо. Надо снести «Чайку» немедленно или выселить людей оттуда, тут все так считают. Неровен час, загорится, пожарную безопасность там тоже никто не соблюдает», — пожаловалась корреспонденту ФАН пенсионерка Рита Баранова.

Если перестройка дряхлой гостиницы в элитное жилье действительно состоится, непонятно, что будет с жильцами четвертого и пятого этажей. Некоторые из них имеют жилье в собственности, остальные проживают по договору социального найма. Имеющая в «Чайке» комнату Светлана П. отметила, что надеется на расселение в современную квартиру.

«Хотелось бы, чтобы дали квартиру в приличном доме. Пусть маленькую, пусть придется немного доплатить, но квартиру в приличном районе. У нас тут не такой ад, как иногда описывают, нормальных людей хватает. Но некоторые алкоголики и хулиганы серьезно испортили к нам отношение. Что и говорить, жилье здесь не сахар, поэтому хочется переехать. Конечно, никто нам квартиры здесь после перестройки не даст, нам не по карману элитное жилье. Но и на улицу, думаю, все-таки не выгонят, не имеют права. Нам пока ничего не говорили конкретного, ждем новостей и надеемся на лучшее», — подчеркнула Светлана.

Балаковские власти пока не прокомментировали дальнейшую судьбу проживающих в «Чайке» людей. Известный градозащитник Юрий Каргин уверен, что без крыши над головой жильцов не оставят.

«Именно я забил тревогу по поводу возможного сноса гостиницы. Считаю, что все делается правильно. «Чайку» надо сохранять. И так уже многое поуничтожали. Сейчас пока рано говорить о судьбе жильцов. Но я уверен, что на улицу их никто не выбросит», — заявил Каргин.

Перестройка разваленной гостиницы в элитное жилье — начинание благое. Городу остро не хватает красивых исторических зданий, Балаково тонет в море безликих новостроек. Единственное опасение вызывает судьба жильцов, которых попросят выселиться из «Чайки». ФАН продолжит следить за ситуацией.