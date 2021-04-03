«Гагаринский маршрут» откроют в Сочи в честь 60-летия первого полета человека в космос

Сочи, 3 апреля. Сочинский глава Алексей Копайгородский поручил открыть в городе новый туристический маршрут. Его появление приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

В новый туристический маршрут войдет Гагаринский сквер, где в 1961 году летчик-космонавт лично высадил гималайский кедр. Еще в него включат Цветной бульвар, где в 1920-х располагался аэродром, и Аллею космонавтов в парке «Ривьера». «Гагаринский маршрут» будет представлен как в пешем, так и в автобусном вариантах.

«К 60-летию со дня первого полета человека в космос город Сочи подготовил новый маршрут по гагаринским местам. Его разработали профессиональные экскурсоводы клуба «Эрудит» при Городском Собрании курорта», — рассказали в городской администрации.

В Сети появилась считавшаяся долгое время утерянной видеозапись, на которой запечатлен Юрий Гагарин. На кадрах можно услышать, как летчик докладывает обстановку на борту. Специалисты нашли запись совершенно случайно. Они оцифровывали магнитную ленту и услышали фразу «мешает свет телевидения».