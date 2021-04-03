Армянская оппозиция убрала палаточный городок возле здания парламента

Ереван, 3 апреля. Представители «Движения за спасение родины» решили разблокировать улицу Демирчяна, которая прилегают к зданию парламента Армении. Об этом говорится в заявлении оппозиции.

В сообщении сказано, что противники действующей власти демонтировали палаточный городок в Ереване. Также оппозиция заявила о намерении перенести протестные акции в регионы.

Противники действующей власти Армении 25 февраля перекрыли движение по проспекту Баграмяна около здания парламента. Затем 9 марта представители оппозиции заблокировали улицу Демирчяна, чтобы перекрыть вход в здание законодательного органа. К 23 марта противники действующей власти полностью перенесли палаточный лагерь на вышеуказанную улицу.

Ранее стало известно о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля в Москве.