Телеведущая Ирена Понарошку посадила на диету 10-летнего сына

Москва, 3 апреля. Известная телеведущая Ирена Понарошку беспокоится о здоровье своего 10-летнего сына Серафима — у него неуемный аппетит. Звезда приняла решение посадить наследника на диету.

Понарошку призналась, что гордится свои сыном, ведь тот уже два месяца соблюдает все ограничения в питании. Мальчик не ест после семи часов вечера, не употребляет сладкое и мучное и пьет много воды. Чтобы справиться с ожирением наследника, телеведущая уменьшила его порции еды в два раза, а также записала на тренировки.

За два месяца Серафиму удалось похудеть на пять килограммов. Понарошку признается, что не ожидала такой выдержки и целеустремленности от сына. Однако диета могла и не принести таких результатов без особой системы поощрения. Оказалось, что телеведущая награждает наследника за каждый потерянный килограмм. Приз они оговаривают заранее. Если же мальчик вновь набирает вес, то лишается всех гаджетов, пока не похудеет.

«Я не знаю, на сколько еще хватит его мужества и моего призового фонда, но пока мы оба очень довольны этим челленджем и друг другом», — призналась Ирена Понарошку в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики телеведущей порадовались успехам Серафима, а также похвалили звезду за оригинальный способ, заставить ребенка питаться правильно и тренироваться. Многие отметили, что современные дети бывают на удивление сговорчивыми, особенно если мотивированы гаджетами.

Сбалансированное питание детей, как оказалось, очень влияет на работу мозга. Группа американских ученых доказала, что дети, которые употребляли большое количество сладких напитков, больше других подвержены риску получить проблемы с памятью.