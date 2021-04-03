Теракты в метрополитенах, поразившие весь мир

Ровно четыре года назад, 3 апреля, в Санкт-Петербурге произошло трагическое событие — в этот день на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Он унес жизни 15 человек. Еще более 100 горожан получили травмы.

В истории России зафиксировано семь подобных случаев, а во всем мире в метрополитенах произошло более 30 терактов. В подборке ФАН десять террористических актов, поразивших мир своей жестокостью.

Прэд-стрит и Вестминстер-бридж, Лондон

Первый случай теракта в метро датируется 30 октября 1883 года. Произошел он в лондонском метрополитене на станциях Praed Street (сейчас — Paddington) и Westminster Bridge. Взрыва было два, на первой станции пострадали 60 человек, на второй обошлось без жертв. Теракты были организованы фенийцами — членами тайной организации «Ирландское республиканское братство».

Вест Хэм, Лондон

Жуткий теракт произошел в Лондоне 15 марта 1976 года на станции метро West Ham. Член Временной Ирландской республиканской армии Винсент Доннелли перевозил бомбу, чтобы заложить ее в районе Сити. Устройство взорвалось по дороге — пострадали девять человек, они получили ранения. После взрыва террорист застрелил машиниста, ранил одного из пассажиров и попытался застрелиться сам. Последнее Винсенту не удалось, он выжил, после был арестован и осужден на пожизненное заключение.

Измайловская и Первомайская, Москва

Серия терактов поразила Россию и весь остальной мир 8 января 1977 года. Взрывы прогремели в поезде метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская», а также на улице 25 октября (сейчас — Никольская) и в продуктовом магазине на улице Дзержинского (сейчас — Большая Лубянка). От теракта пострадали 37 человек, погибли семь (в метро). Взрывчатые вещества привели в действие армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Спустя три месяца преступники были задержаны, а через два года — расстреляны по приговору суда.

20 января, Баку

В Азербайджане на станции метро «20 января» теракт произошел 19 марта 1994 года. Самодельное взрывное устройство пришло в действие в головном вагоне поезда. В результате трагедии погибли 14 человек, включая исполнителя теракта, 49 человек получили различные травмы и ранения. Террористом был Октай Гурбанов — член националистического движения «Садвал».

Гарлем, Нью-Йорк

Страшный пожар произошел в поезде метро, следующего в район Гарлем (Нью-Йорк) 15 декабря 1994 года. Бомбу заложил Эдвард Лири, ее взрыв и стал причиной возгорания. В результате пострадали двое подростков: 16-летняя девушка и 13-летний мальчик, они получили серьезные ожоги. Позже, 21 декабря 1994 года Лири организовал еще один теракт в поезде нью-йоркского метро на станции Fulton Street Station. Ранения получили 48 человек, 14 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Организатор-террорист был приговорен к 94 годам тюремного заключения.

Распыление зарина, Токио

В столице Японии 20 марта 1995 года случилась настоящая трагедия — в пяти поездах метрополитена члены экстремистской религиозной секты «Аум Синкире» (запрещена в РФ) распылили нервно-паралитическое вещество зарин. В современной истории Японии этот теракт стал крупнейшим — погибли 13 человек, 50 человек серьезно пострадали, почти тысяча человек получили временное расстройство зрения. Всего за медицинской помощью обратились около 6,3 тысячи человек. Главным организатором преступления суд признал духовного лидера секты Секо Асахару. По делу было вынесено 12 смертных приговоров, в том числе в отношении главаря. Пока ни один из приговоров не исполнен.

Сен-Мишель, Париж

На подземной станции RER «Сен-Мишель» городских электропоездов в столице Франции произошел террористический акт. 25 июля 1995 года там был взорван газовый баллон, начиненный металлической стружкой. В результате погибли восемь человек, ранения получили около 117 человек. К несчастью, этот случай стал первым из целой серии терактов в Париже. Ответственность за них взяли алжирские террористы из вооруженной исламской группы.

Виновного в терактах Рашида Рамду, скрывавшегося в Великобритании, признали виновным только в 2007 году, приговорив его к пожизненному заключению.

Пушкинская, Чеховская и Тверская, Москва

Трагедия в подземном переходе под Пушкинской площадью, где располагаются входы на три станции метро, случилась 8 августа 2000 года. Безоболочное взрывное устройство было приведено в действие, что стало причиной пожара. Погибли 13 человек, ранения получили более 115 человек. Спустя пять лет взрыв был признан террористическим актом, однако виновников так и не назвали. По словам прокуратуры, террористы погибли при взрыве.

Тэгу, Республика Корея

Пожар в метрополитене города Тэгу произошел по вине мужчины, который хотел покончить с собой в многолюдном месте. Ким Дэхан 18 февраля 2003 года поджег канистру с горючим в переполненном поезде на станции «Чунанно». В результате пожара погибли 192 человека, 151 получили ранения. Сам поджигатель остался жив, был осужден и через год умер в тюрьме.

Октябрьская, Минск

11 апреля 2011 года в метрополитене столицы Белоруссии на станции «Октябрьская» Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым был организован террористический акт. Взрывное устройство, которое они привели в действие, было начинено арматурой, гвоздями и металлическими шариками. От взрыва пострадали 203 человека, погибли 15 человек. Преступников-организаторов казнили в марте 2012 года.

Ранее ФАН сообщал, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов 3 апреля обратился к горожанам в связи с четвертой годовщиной трагедии в метро, отметив, что терроризм не знает границ и национальности.