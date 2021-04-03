Радикалов из FARC сравнили с «Контрас» из Никарагуа, Тринидад высылает беженцев

В Сулии нашли подпольный магазин боевого оружия, невменяемая женщина напала на священника в Тачире, Тринидад и Тобаго высылают беженцев из Венесуэлы, а депутат Национальной ассамблеи сравнил FARC с никарагуанскими «контрас» — об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Задержание продавца оружия

В Сан-Фелипе, штат Сулия, полиция нашла дом, где незаконно продавали боевое огнестрельное оружие. Губернатор штата Хулио Леон заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять автоматическую винтовку R-15, четыре дробовика, два ружья, оптический прицел и многочисленные боеприпасы разных калибров.

El arsenal de armas es propiedad de un militar quien las ofrecía en venta https://t.co/tCgHD96ADs — Últimas Noticias (@UNoticias) April 3, 2021

Оружие принадлежало действующему офицеру венесуэльской армии Гилу Камакаро, который выставил его на продажу. Во время операции на месте преступления был задержан 42-летний гражданин Луис Оскар Моралес Ардилес. В настоящее время он находится под стражей, его обвиняют в незаконном хранении и продаже оружия.

Арест подозреваемого в убийстве полицейского

В Маракайбо следователи задержали Виктора Хосе Йепеса, обвиняемого в преступном сговоре с целью убийства полицейских. По информации следствия, 1 апреля Йепес обманом заманил двух полицейских Карлоса Альберто Торреса Фернандеса и Эдуардо Хосе Морана в район Сильвестра Манзанилья, где на них напали его сообщники. В ходе перестрелки с преступниками Карлос Альберто был убит, а Эдуардо Морана госпитализирован с тяжелыми огнестрельными ранениями.

#Zulia | Policía detiene a presunto implicado en asesinato de funcionario #3Abr https://t.co/RYCuSIZYwB — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 3, 2021

Нападение на священника

Праздничные мероприятия в Сан-Кристобале, штат Тачира, были омрачены дерзким нападением на священника. Во время мессы омовения ног в соборе святого Христофора неуравновешенная женщина несколько раз ударила святого отца Луция Леона. Очевидцы сообщают, что она вела себя непристойно с самого начала службы, выкрикивая оскорбления и стучала по стенам святыни. Когда священник обратился к ней со словами «Дочь моя», она женщина набросилась на него, ударив ногой и нанеся пощечину.

#1Abr #Reporte ????️



¿Poseída?



Este jueves durante la misa vespertina de la Cena del Señor, una mujer cacheteó y pateó al sacerdote que la oficiaba, en la Catedral de San Cristóbal estado Táchira.



Vídeo Cortesía

Vía @maryneglod ????@ImpactoVE #ImpactoVenezuela ???? pic.twitter.com/BWPzNrzROI — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 2, 2021

Прихожанам не сразу удалось одолеть дебоширку — успокоить ее не могли даже четверо мужчин. Местные жители сообщают, что у нападавшая часто появляется на улицах в непристойном виде и набрасывается на прохожих.

Священник заявил, что она не нанесла ему серьезных физических травм и отметил, что этот случай никак не испортил торжественную службу, посвященную страстной неделе.

«Жаль, что такие вещи случаются, но это нисколько не чистоты празднования. Это единичный, но очень прискорбный случай, и мы должны быть очень осторожны, потому что то, что случилось со мной, может случиться с другими. Я в порядке, слава Богу. Знайте, я в порядке, я спокоен», — сказал отец Леон.

#Táchira | Mujer abofetea a sacerdote durante eucaristía en San Cristóbal #3Abr https://t.co/yiRSOH7EDb — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 3, 2021

Центральная Венесуэла

Бесплатный кислород

Правительство штата Монагас начнет бесплатную раздачу медицинского кислорода, необходимого для аппаратов ИВЛ. Все желающие граждане смогут заправить свои баллоны в муниципалитетах Мантурин и Типуро, для этого им будет необходимо предъявить только копию паспорта. Некоторым жителям штата приходится к аппаратам ИВЛ в частных клиниках, где заканчивается медицинский газ.

Gobernación de Monagas realiza recarga de oxígeno gratis para pacientes COVID-19 https://t.co/eOJrEIGfcB pic.twitter.com/UgU9Dhm6iH — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 2, 2021

Международные отношения

Высылка венесуэльцев из Тринидада

Адвокат венесуэльцев в Тринидаде и Тобаго Карла Энрикес сообщает о подготовке к депортации с острова 120 граждан Боливарианской республики. Мигранты из Венесуэлы содержались в нечеловеческих условиях во временном карантинном лагере в Чагуарамасе. Некоторые из них провели в лагере до пяти месяцев, добиваясь в суде права остаться на острове.

#Migracion Trinidad y Tobago expulsa a 120 venezolanos detenidos, denuncia abogada Karla Henríquez #3Abr https://t.co/tk5eU8uFCP — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 3, 2021

Энрикес отмечает, что среди тех, кого в ближайшее время депортируют на родину, будут 23 венесуэльца, добившиеся в суде статуса беженца. Власти островного государства вышлют мужчин, женщин и малолетних детей.

Тринидад и Тобаго является одним из центров притяжения мигрантов из Венесуэлы. Многие беженцы становятся жертвами торговцев людьми и проституции. В декабре 2020 года у побережья Гурии погибли 45 человек, пытавшихся добраться до Тринидада на перегруженной лодке.

Рука Боготы в Апуре

Депутат от Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хулио Чавес заявил, что за активностью радикалов из повстанческой группировки FARC на востоке Боливарианской республики стоит правительство Колумбии. Чавес сравнил действия администрации Дуке с политикой США во время гражданской войны в Никарагуа, где против сандинистов воевали спонсируемые Вашингтоном «контрас».

#Venezuela ???????? El diputado por el @PartidoPSUV Julio Chávez @JChavezcarora denunció la complicidad de las autoridades de #Colombia ???????? con las bandas paramilitares y del crimen organizado que incursionan en la nación bolivariana ????https://t.co/yekC07eol6 — teleSUR TV (@teleSURtv) April 2, 2021

По мнению депутата, боевики из FARC намерены проложить через Венесуэлу путь для наркотрафика из Колумбии в Мексику, США и Евросоюз. Он также поддержал действия армии Венесуэлы, уничтожающей радикалов в штате Апуре.

Ранее президент Николас Мадуро рассказал о сотрудничестве бандформирований на территории Венесуэлы с разведывательным управлением Колумбии и Южным командованием США. В столкновениях около поселения Ла-Виктория погибли уже четыре венесуэльских солдата.

Гуманитарные вопросы

За прошедшие сутки в Венесуэле было официально зарегистрировано 979 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. От осложнений скончались еще 14 человек, что стало рекордным значением за последние две недели. По данным Минздрава, коронавирус удается победить в 92% случаев.