В Общественной палате объяснили, зачем нужен закон о российском ПО

Россия — не страна третьего цифрового мира, у нас куча своих оригинальных решений в IT-сфере. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

1 апреля в РФ в силу вступил закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и Smart TV. Компании-производители будут обязаны выполнять нормы российского законодательства и реализовывать технику, произведенную с 2021 года, по новым правилам. В перечень российских программ для предустановки вошли: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», электронная почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение справочно-информационного интернет-портала «Госуслуги» и некоторые другие.

Александр Малькевич отметил, что Общественная палата РФ не единожды поднимала этот острый вопрос.

«Общественная палата России и нормальное гражданское общество бились за этот закон давно. Одна из главных российских бед именно в IT-сфере — абсолютно неравные конкурентные условия. Я уже молчу о том, сколько денег тратят западные IT-гиганты на продвижение своих идей в социальных сетях», — сказал он.

Эксперт отметил, что России пора начать активно использовать собственные продукты, а не поддаваться западному влиянию.

«У них своеобразный блогерский лоббизм. Например, нас пугают, что если мы будем пытаться заставить Facebook или Google работать по российским законам на нашей территории, то они уйдут. Они заставляют нас терпеть», — подчеркнул журналист.

Малькевич отметил, что российские технологии ничем не уступают иностранным, а иностранные крупные организации просто навязывают нам свой продукт.

«Нам много лет рассказывали, что мы не можем ничего сделать с нашими IT-решениями, сервисами, поэтому мы пользуемся чужим. Западные компании, выпускающие технику, устанавливают кучу своих приложений, навязывают их нам, но Россия — не страна третьего цифрового мира. У нас куча своих оригинальных решений, стартапов, разработок. Мы должны предлагать их россиянам. Этот закон — забота о пользователях, которая необходима в нашей стране. Государство ее тонко и корректно реализует», — объяснил он.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Александр Малькевич объяснил, почему США закрывают рот российским СМИ. По его словам, российские средства массовой информации назначены врагами Америки, чтобы отвлекать внимание от тотальной несправедливости, царящей в американском обществе.