Минздрав Белоруссии обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Минск, 3 апреля. Власти Белоруссии представили новый перечень стран, по факту приезда из которых необходимо проходить самоизоляцию для профилактики распространения коронавируса.

Обновленным списком государства поделились официальные представители Министерства здравоохранения Белоруссии. Согласно документу, в перечне теперь значится Норвегия. По прибытии из нее необходимо десять дней провести в изоляции. Всего список включает 143 государства.

«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — сказано в заявлении.

При этом из перечня исключен ряд стран. Начиная с 5 апреля после возвращения из Израиля, Португалии и Доминиканской Республики больше не требуется обязательная самоизоляция. Также в документе отсутствует Российская Федерация.

Белорусские медики в середине марта зарегистрировали несколько случаев заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказали в местном минздраве.