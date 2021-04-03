Защита потерпевшей в массовом ДТП с участием блогера Била возмущена решением суда

Москва, 3 апреля. Решение Тверского суда об избрании меры пресечения пранкеру Эдварду Билу вызвало негативную реакцию у потерпевшей стороны.

Адвокат женщины, впавшей в кому после аварии с участием блогера Эдварда Била, выразил несогласие с мерой пресечения, которую суд избрал для подозреваемого. Юрист считает, что данное решение является «вызовом обществу» и уверен в том, что фигурант должен быть заключен под домашний арест.

Напомним, что сегодня Тверской суд Москвы наложил ограничения на действия Била. В течение двух месяцев блогер не сможет выходить из дома (без разрешения следователя), участвовать в массовых мероприятиях, общаться с другими участниками дела, садиться за руль, заходить в Сеть и пользоваться телефоном, сообщал ФАН.