Бывшая участница реалити-шоу «Последний герой» обвинила соплеменника в харассменте

Додома, 3 апреля. Участница реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Анастасия Петрова обвинила соплеменника в непристойном поведении и запустила целую цепочку откровений среди девушек на острове, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала ТВ-3.

Победительница пятого сезона шоу «Пацанки», которое выходит на телеканале «Пятница!», выбыла из «Последнего героя» в предыдущем выпуске, но неожиданно вернулась и рассказала, что один из участников позволил себе недвусмысленно схватить ее ниже пояса во время их пребывания на Занзибаре.

У 20-летней девушки, пережившей в раннем детстве попытку изнасилования и выросшей в детском доме, данный поступок взрослого мужчины вызвал особое негодование.

Ведущая программы — актриса Яна Троянова — тут же собрала всех конкурсанток для откровенной беседы при выключенных камерах.

«Вы говорите всем женщинам: «Молчите!», но она (Петрова. — Прим. ФАН) не готова жить с тем, что ее лапают! — гневно заявила Троянова. — Почему мы стали виновными за его действия?! Я против того, чтобы такое продолжалось на проектах. На любых!»

Случаи, на которые ссылались некоторые участницы шоу, не были запечатлены камерами — все осталось за кадром.

Зрители смогут сами определить, на чьей стороне правда, посмотрев новый выпуск шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в субботу, 3 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Принципиальная позиция канала ТВ-3 в данной ситуации — не молчать ни в коем случае, потому что только проговорив проблему, можно избежать ее повторения.

Ранее стало известно, что та же Анастасия Петрова обнаружила на тропическом острове череп.