Агата Муцениеце появилась на детском «Голосе» в платье с глубоким декольте

Москва, 3 апреля. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце продемонстрировала превосходную фигуру в платье с экстремальным декольте на съемках детской версии шоу «Голос» на Первом канале.

Муцениеце вот уже несколько сезонов является бессменной соведущей Дмитрия Нагиева на шоу «Голос.Дети». После тяжелого развода с актером Павлом Прилучным актриса все чаще стала примерять откровенный образы.

В своем личном Instagram-аккаунте она показала несколько нарядов, которые ей для съемок подобрал стилист. На первом же снимке Муцениеце покорила своих подписчиков. Она предстала в облегающем черном платье с умопомрачительным декольте.

Эффектный образ звезды не мог остаться без внимания. В комментариях Муцениеце осыпали комплиментами, отметив ее превосходную фигуру. По мнению фанатов, после развода с Прилучным актриса стала выглядеть куда женственнее, привлекательнее и счастливее.

«Ну что за великолепная женщина»; «Вам очень идут платья! Подчеркивают вашу красивую фигуру»; «Как можно быть такой красивой, просто безобразие», — пришли в восторг фолловеры.

Пользователи обсуждают и новый имидж актрисы. Недавно она поделилась с поклонниками результатами кардинальной смены имиджа. Звезда решила отказаться от прежнего цвета волос в пользу орехового блонда.