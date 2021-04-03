Британцы предложили Лондону набирать армию из футбольных болельщиков

Лондон, 3 апреля. Британские интернет-пользователи высмеяли публикации СМИ, которые указали, что «Россия в ужасе» от нового стратегического плана Лондона.

Журналисты британских СМИ последнюю неделю активно разбирают новую тактику Министерства обороны Соединенного Королевства. Лондон перестроит минобороны и реформирует войска. Безопасность Лондона обеспечит увеличение ядерного потенциала. В британской прессе оптимистично указали, что Россия обеспокоена радикальными переменами в британской армии, о чем написала газета Express. На странице издания в одной из социальных сетей британские пользователи оставили немало саркастичных комментариев, пишет «ПолитРоссия».

Часть читателей подняла журналистов на смех, указав на то, что грозная британская армия целиком уместится на стадионе «Олд Траффорд» футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«О боже! Говорят, что даже Дарт Вейдер в ужасе», — добавил комментатор.

Другой пользователь усомнился в том, что в газете ведут счет времени, и журналисты просто не в курсе, что 1 апреля уже прошло.

«Я очень уважаю наши вооруженные силы, но они не более чем «неудобство» для таких, как Россия», — констатировал британец.

Подытоживая, один из пользователей предложил набирать армию из «Мужиков» — болельщиков футбольного клуба «Миллуолл», те хотя бы известны прессе своей активностью наравне с «Охотниками за головами» (клуб «Челси») и «Интер Сити Ферм» (клуб «Вест Хэм»).

В феврале поводом для шуток в интернете стал экипаж британского корабля, который «героически» преследовал российскую подлодку в «Ростов-на-Дону» в Северном море.