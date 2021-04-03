Егор Кончаловский растрогал подписчиков поздравлением сына с днем рождения

Москва, 3 апреля. Режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский публично поздравил маленького сына Тимура с днем рождения.

Наследника родила Кончаловскому юрист Мария Леонова. Мальчик появился на свет 2 апреля 2017 года. Кроме того, у режиссера есть дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной.

Кончаловский показал в Instagram, как выглядит его подросший сын. На снимке малыш запечатлен в серой толстовке с капюшоном.

«Сегодня у моего сына день рождения. Ему четыре. Я помню себя с этого возраста!» — написал режиссер.

Растроганные подписчики присоединились к поздравлениям. Несколько теплых слов написали и российские звезды.

«Прелестный юноша. С днем рождения!» — поздравила актриса Ирина Безрукова.

А телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева пожелала Тимуру здоровья и счастья.

«Пусть мир будет добр к вашему мальчику», — написала она.

На этой неделе день рождения отпраздновал и певец Сергей Лазарев. Дети артиста Никита и Анна довели знаменитого отца до слез своим трогательным видеопоздравлением.