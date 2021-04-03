Атака беспилотника ВСУ привела к гибели ребенка в ДНР

Донецк, 3 апреля. БПЛА Вооруженных сил Украины совершил атаку на территории Донецкой Народной Республики, что привело к гибели ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Солдаты Вооруженных сил Украины нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство. Оно было сброшено на жилой район в населенном пункте Александровское. Бомба попала в один из дворов, в котором находилось двое людей. Удар был нанесен военнослужащими 59-й бригады ВСУ.

В результате атаки погиб ребенок 2016 года рождения. Также была ранена местная жительница 1954 года рождения, говорится в сообщении НМ ДНР. Сейчас пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ЛНР ранее сообщили о размещении артиллерии ВСУ в жилых районах Донбасса.