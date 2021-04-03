Косачев дал Украине совет по сохранению территориальной целостности

Москва, 3 апреля. Украине стоит создать комфортные условия для всех национальностей, которые проживают в стране. Такую позицию выразил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

По словам парламентария, Киеву пора отказаться от курса на строительство моноэтничного унитарного государства. Если Украина хочет сохранить территориальную целостность, то она должна перестать проводить реформы, которые направлены на вытеснение русского языка из государственного оборота, из сфер образования и бытового общения.

«И если Украина не хочет потерять юго-восток и, возможно, другие территории, ей нужно прежде всего переоценить происходящее в своей собственной стране», — отметил Константин Косачев.

Более того, украинские власти напрасно надеются на какую-то особую поддержку США. Весь интерес Вашингтона заключается только в том, чтобы сохранять «Украину, ненавидящую Россию, и не более того». Вице-спикер Совфеда РФ считает политический курс Украины ошибочным и рекомендует Киеву запустить реальные и гуманные реформы, которые приведут к улучшению качества жизни в стране.

«Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью», — заключил Косачев.

Ранее Константин Косачев утверждал, что российские власти должны принять ответные меры на украинские санкции против Россотрудничества. Однако при этом, как подчеркивал сенатор, не должны страдать гуманитарные контакты между людьми.