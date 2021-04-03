Обитатели Лондонского зоопарка отправились на охоту за пасхальными яйцами. ФАН-ТВ

Сурикаты и саймири, живущие в Лондонском зоопарке, получили приятный сюрприз на Пасху. Специально для них в вольерах развесили яркие яйца из папье-маше с лакомствами внутри.

На кадрах видно, как беличьи обезьяны прыгают по деревьям в поисках разноцветных яиц, а сурикаты торопливо обнюхивают пасхальные украшения и даже борются за право первым попробовать лакомство.

12 апреля в Великобритании должны ослабить часть ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. Лондонский зоопарк готовится вновь открыть свои двери для всех желающих. Во время карантина смотрители и ветеринары продолжали усердно ухаживать за животными, несмотря на финансовые трудности, вызванные отсутствием посетителей.