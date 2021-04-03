Оправдавшего терроризм волонтера штаба Навального в Иркутске проверят психиатры

Иркутск, 3 апреля. Арестованного волонтера иркутского штаба Навального Дмитрия Надеина принудительно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Надеина задержали в рамках расследования уголовного дела об оправдании террористических действий. Дмитрий резонансно высказался в социальных сетях о Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года устроил взрыв в здании УФСБ России по Архангельской области.

Адвокат арестованного Дмитрий Ефремов рассказал, что экспертиза будет проводиться на базе СИЗО-1, где содержится активист. Отметим, что Дмитрий Надеин, арестованный по делу об оправдании терроризма, имеет группу инвалидности.

Бывшая сотрудница штабов Навального рассказала о накрутках на «протестном» сайте ФБК, сообщал ФАН.