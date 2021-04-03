Ясновидящая жестко ответила жалующейся на порчу экс-жене Аршавина

Москва, 3 апреля. Журналистка Алиса Казьмина, жалующаяся на порчу, прибегла к черной магии и увела футболиста Андрея Аршавина из семьи кладбищенским приворотом, заявила ясновидящая Тамара Ханум.

Казьмина, страдающая от аутоиммунного некроза носа, уверена, что все ее беды вызваны порчей. Причем женщина убеждена, что наложила проклятие ее бывшая свекровь — Татьяна Аршавина.

Ханум жестко ответила жалующейся экс-жене футболиста и объяснила, что проблемы Казьминой связаны с ее попыткой колдовства в прошлом. По мнению ясновидящей, Аршавин мог бы сейчас счастливо жить с телеведущей Юлией Барановской и их детьми, если бы не приворот Казьминой.

Она напомнила, что бывшие супруги познакомились в 2012 году и именно в тот период у футболиста началась «черная полоса» в карьере.

«По моим ощущениям, было как минимум десять приворотов, два из которых были успешны», — цитирует Ханум «Собеседник».

Казьмина заявляла, что бывшая свекровь хотела уничтожить ее жизнь, детей, дом и здоровье. Тяжелобольная женщина уверена, что именно мать футболиста повлияла на их брак. В прошлом году Аршавина потребовала через суд выселить журналистку из дома и выиграла дело.