Сын экс-канцлера ФРГ требует с Минздрава 5,5 млн евро за поставку масок

Бонн, 3 апреля. Сын покойного канцлера Гельмута Коля Вальтер Коль подал иск против главы Минздрава Германии Йенса Шпана.

Коль таким образом высказывает претензию за неоплаченную поставку медицинских масок, сообщает таблоид Bild. Иск подан в городской суд Бонна.

Как утверждает истец, весной этого года фирма Kohl Consult принимала участие в тендере немецкого министерства, получив заказ на поставку миллиона масок по цене 4,5 евро за единицу. Министерство здравоохранения якобы необоснованно отказалось платить за товар.

Все дело в том, что маски оказались не водонепроницаемые, хотя этого требования не было со стороны ведомства, утверждает Коль. Представитель главы Минздрава ФРГ заявил, что детали судебного разбирательства останутся без комментариев.

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