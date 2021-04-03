Один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов скончался в возрасте 84 лет

Санкт-Петербург, 3 апреля. На сайте Высшей школы экономики сообщили о смерти профессора Льва Любимова. Университет выразил соболезнования родным и близким умершего.

Ушел из жизни экономист Лев Любимов, сообщили на сайте Высшей школы экономики. Умерший входил в число создателей НИУ ВШЭ — одного из самых престижных вузов страны.

Любимов получил звание профессора в 1984 году. А через 12 лет он был избран членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства за вклад в создание новых эффективных организаций в кризисный период.

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