Южная Корея потратит три миллиарда долларов на закупку вертолетов AH-64E Apache

Сеул, 3 апреля. Министерство обороны Южной Кореи планирует закупить у Соединенных Штатов 36 ударных вертолетов AH-64E Apache.

В период с 2012 по 2021 год Сеул приобрел 36 вертолетов AH-64E Apache. Недавно власти Южной Кореи одобрили закупку второй партии боевых вертолетов на сумму в 3 миллиарда долларов. Новые вертолеты заменят в армии Южной Кореи устаревшие Bell AH-1S. При этом первая партия вертолетов AH-64E Apache обошлась Сеулу в 1,6 миллиарда долларов.

В минобороны Южной Кореи заявили, что разница в стоимости обусловлена "инфляцией" и необходимостью закупки дополнительного оборудования.

Ударный вертолет AH-64 Apache серийно производится с 1984 года. К настоящему моменту он стал самым распространенным ударным вертолетом в мире. AH-64 Apache стоит на вооружении армий США, Японии, Израиля, Египта, Нидерландов, Южной Кореи и многих других стран.

Ранее сообщалось, что Южная Корея заявила о готовности к перехвату ракет КНДР.