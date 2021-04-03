Суэц открыт — Иран отправит нефть в Сирию

Иранский танкер с миллионом баррелей нефти на борту направляется в Сирию через Суэцкий канал, сообщает агентство Arabi Today. 6 апреля, если ничто не помешает в пути, он прибудет в порт Банияс в сирийской провинции Тартус. Это первая из нескольких запланированных поставок иранской нефти в Сирию.

Временная приостановка навигации через Суэцкий канал вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given нанесла значительный ущерб топливно-энергетическому сектору Сирии. Кризисные обстоятельства вынудили Министерство нефти объявить о сокращении объемов отпуска бензина на автозаправочных станциях. Министерство энергетики, в свою очередь, объявило об ужесточении мер экономии топлива в надежде, что текущий кризис будет преодолен в течение недели.

Сирия в настоящее время испытывает острый дефицит топлива, вызванный утерей правительством контроля над основными нефтяными промыслами, расположенными на территориях, занятых поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами. Еще больше топливный кризис усугубился после введения американской администрацией так называемого «Акта Цезаря», налагающего санкции на компании и лица, сотрудничающие с Дамаском.