В Берлине призвали повысить расходы на вооружение «из-за действий РФ»

Берлин, 3 апреля. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что «из-за действий России» растут вызовы для европейского региона.

Такое мнение она выразила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе RND, передает ТАСС.

По словам Аннегрет, Германия должна увеличить расходы на оборону, отталкиваясь от собственных интересов, а не для того, чтобы сделать услугу США.

«Вызовы растут – с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России», – подчеркнула она.

По ее мнению, ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые якобы могут быть связаны с Россией. Крамп-Карренбауэр не привела никаких примеров или доказательств своей точки зрения.

Ранее в Германии отреагировали на заявление о провокации в районе прокладки газопровода «Северный поток – 2».