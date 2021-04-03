Появление Навального стало «головной болью» для заключенных ИК-2

Журналист Кирилл Вышинский рассказал об отношении заключенных исправительной колонии в Покрове к Алексею Навальному. По его словам, из-за вызывающего поведения блогера и нарушения им внутреннего регламента люди в отряде все время испытывают чувство эмоционального дискомфорта.

Представители прессы посетили ИК-2, где отбывает наказание основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом). В их числе был общественный деятель, исполнительный директор информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. В эфире выпуска «Смерш» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» он заявил, что никто из заключенных не испытывает никакого сочувствия или сопереживания по отношению к Навальному.

Это связано с демонстративным нарушением дисциплины со стороны блогера, который фактически противопоставляет себя коллективу. Вышинский объяснил, что все заключенные отряда должны строиться, когда в помещение входит сотрудник колонии. Вместе с журналистами был начальник ИК-2, и дежурный по отряду доложил, сколько человек построено. Единственным человеком, который просто лежал на кровати и читал книгу в этот момент, оказался Навальный.

В качестве еще одного примера Вышинский привел график уборки. По внутреннему распорядку колонии, Навальный обязан два часа в неделю заниматься уборкой помещения, но и это он игнорирует. На стене помещения отряда есть график, в котором каждый заключенный, проведя уборку, расписывается, и только напротив фамилии Навального ни одной подписи нет.

«У меня сложилось впечатление, что люди в отряде все время испытывают чувство определенного эмоционального дискомфорта. Люди, с которыми я разговаривал, заключенные, понимая, что разговаривают с журналистами, выбирали слова, но интонации, с которыми они эти слова произносили, показывали, что никто там не рад появлению Алексея Анатольевича просто в силу того, что это поведение создает напряжение в отряде, напряжение в администрации, и на самом деле это большая головная боль для всех присутствующих: и для администрации, и для тех людей, кто там сидит», — подчеркнул Вышинский.

Он также отметил, что никто из заключенных не следит за тем, соблюдает ли Навальный объявленную им голодовку. На ней журналист акцентировал внимание, так как в тюрьме невозможно объявить голодовку «просто так». По его словам, это отдельный процесс, а сам факт отказа от пищи — дисциплинарное нарушение.

«Дисциплинарный акт — это некий знак протеста. Это в пенитенциарном учреждении оформляется документально. Человека должны поместить в отдельную камеру, это оформляется специальным актом, заявляются какие-то требования. Так вот, по словам администрации, ничего этого Навальный не сделал. То есть он брякнул, передал через адвокатов записку о том, что он объявил голодовку, но формально он просто не ходит в столовую», — объяснил исполнительный директор «России сегодня».

Напомним, Алексей Навальный объявил голодовку в минувшую среду, 31 марта. Свое решение он объяснил тем, что ему якобы не предоставляют необходимую медицинскую помощь. Комментируя ситуацию, политолог Армен Гаспарян сравнил Навального с персонажем книги «Золотой теленок» Васисуалием Лоханкиным, а также выразил мнение, что это лишь часть стандартной технологии по привлечению внимания прессы, которое впоследствии будет ими капитализировано.