Актриса и лауреат двух премий Нина Зоткина скончалась в возрасте 69 лет

Москва, 3 апреля. Режиссер Михаил Дегтярь сообщил через соцсеть о смерти актрисы театра и кино Нины Зоткиной. Она скончалась на 70-м году жизни.

По словам режиссера, актриса как-то озвучила мечту: вырастить на своем участке розы и встретить под ними 90-летний юбилей.

Творческая карьера Зоткиной началась в 1973 году после окончания ВГИК. Первая картина, в которой она снялась, называлась «Быть человеком». Огромную славу ей принесло участие в ленте «Двое в пути». Зоткина была дважды награждена кинопремиями на фестивалях в Праге и Донецке.