Москва, 3 апреля. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о России. Тот ранее назвал РФ «врагом» Незалежной.

Парламентарий уверен, что настоящими врагами РФ являются политики, которые строят себе карьеру, оскорбляя Россию и ее народ. Таковым депутат считает первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Он, по мнению Бальбека, также подрабатывает и врагом Незалежной.

«Настоящие враги России — это политики, такие, как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они еще подрабатывают и врагами Украины. Именно они довели страну до того кризиса, в каком она сейчас находится», — сказал член Госдумы.

Российский депутат не понимает, как можно верить словам человека, который ранее кричал: «Слава компартии!», «Долой НАТО с Украины!», а сейчас стал выступать за объединение Незалежной с Европой. Бальбек добавил, что не удивится, если украинский экс-президент в скором времени снова поменяет свои политические взгляды.

«Ну, а насчет того, кто кому враг, то не от хорошей жизни Украина попросилась в Российскую империю, где получила защиту от геноцида со стороны Польши и в подарок — огромные территории, завоеванные, надо сказать, русской армией», — заключил Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось, что Бальбек раскритиковал экс-главу МИД Украины Павла Климкина за призыв разместить военных США на Украине.